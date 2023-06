En Chame deberás pagar impuesto si quieres alquilar una casa

"Tampoco es el gran impuesto. Necesitamos cobrar impuestos. ¿De la Descentralización qué me toca?, no me ha tocado ningún real. La construcción está por el piso y el Gobierno no hace nada", Abdiel Juliao. "Tampoco es el gran impuesto. Necesitamos cobrar impuestos. ¿De la Descentralización qué me toca?, no me ha tocado ningún real. La construcción está por el piso y el Gobierno no hace nada", Abdiel Juliao.