Entra en vigencia la Ley 501 que hace público el registro de ofensores sexuales en Panamá

La Ley 501 entró en vigencia tras su sanción, permitiendo que el registro de ofensores sexuales en Panamá sea de acceso público, una herramienta que busca fortalecer las medidas de prevención y protección para la niñez y la ciudadanía en general.

La diputada Paulette Thomas, impulsora de la iniciativa, explicó que el listado incluye únicamente a personas con sentencia ejecutoriada, es decir, casos en los que el proceso judicial ya concluyó y la condena es definitiva.

Ley 501 habilita acceso público al registro de ofensores sexuales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1995508500529549635&partner=&hide_thread=false Entra en vigencia la Ley 501 que hace público el registro de ofensores sexuales tras su sanción. La diputada @thomas_paulette explicó que las personas incluidas en el listado son aquellas con sentencia ejecutoriada, y pidió a la ciudadanía utilizar esta información con… pic.twitter.com/j10sMziTER — Telemetro Reporta (@TReporta) December 1, 2025

Thomas reiteró la importancia de que la ciudadanía utilice esta información con responsabilidad, evitando prácticas que puedan derivar en estigmatización, violencia o uso indebido de los datos. Subrayó que el objetivo de la ley es fortalecer la seguridad y la transparencia, no promover persecuciones o vulneraciones a derechos.

Con la entrada en vigor de esta normativa, Panamá se suma a otros países que han optado por mecanismos de divulgación controlada para reforzar la prevención de delitos sexuales y ofrecer a las comunidades herramientas de información confiables.