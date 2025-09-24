Eslovenia inicia acercamientos para adherirse al tratado de neutralidad del Canal

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo hoy una reunión bilateral con la presidenta de Eslovenia , Natasa Pirc, en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde acordaron fortalecer las relaciones entre ambos países y explorar áreas de interés mutuo como conservación ambiental y sector logístico.

Durante el encuentro, Mulino instó a su homóloga a adherirse al tratado de neutralidad y funcionamiento del Canal de Panamá, destacando su importancia para garantizar la seguridad y apertura de esta vía interoceánica que facilita el comercio internacional.

Se acordó que, a través de los enlaces diplomáticos, se iniciarán los acercamientos necesarios para que Eslovenia se convierta en firmante del tratado.

Presidente Mulino y la presidenta de Eslovenia acuerdan fortalecer relaciones

image

Ambos mandatarios también resaltaron los puntos de convergencia entre Panamá y Eslovenia como Estados no permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente en la búsqueda de soluciones a los conflictos en Ucrania y Gaza.

Mulino destacó además los avances de Panamá en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), subrayando la importancia del compromiso ambiental y marítimo del país.

Finalmente, Mulino extendió la invitación a Pirc para participar en el II Foro Económico de América Latina 2026, respaldado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la Ciudad de Panamá, así como a las empresas eslovenas para integrarse a EXPOCOMER 2026, que se realizará del 10 al 12 de marzo.