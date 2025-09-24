Eslovenia inicia acercamientos para adherirse al tratado de neutralidad del Canal

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo hoy una reunión bilateral con la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc, en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde acordaron fortalecer las relaciones entre ambos países y explorar áreas de interés mutuo como conservación ambiental y sector logístico.
Durante el encuentro, Mulino instó a su homóloga a adherirse al tratado de neutralidad y funcionamiento del Canal de Panamá, destacando su importancia para garantizar la seguridad y apertura de esta vía interoceánica que facilita el comercio internacional.
Se acordó que, a través de los enlaces diplomáticos, se iniciarán los acercamientos necesarios para que Eslovenia se convierta en firmante del tratado.
Ambos mandatarios también resaltaron los puntos de convergencia entre Panamá y Eslovenia como Estados no permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente en la búsqueda de soluciones a los conflictos en Ucrania y Gaza.
Mulino destacó además los avances de Panamá en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), subrayando la importancia del compromiso ambiental y marítimo del país.
Finalmente, Mulino extendió la invitación a Pirc para participar en el II Foro Económico de América Latina 2026, respaldado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la Ciudad de Panamá, así como a las empresas eslovenas para integrarse a EXPOCOMER 2026, que se realizará del 10 al 12 de marzo.