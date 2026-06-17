ETESA invierte $286 millones para fortalecer la transmisión eléctrica hacia 2028

La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) ejecuta una inversión estratégica de 286 millones de dólares destinada a fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica del país y preparar la red para la incorporación de aproximadamente 1,000 megavatios de energía renovable hacia el año 2028.

El informe fue presentado ante el Consejo de Gabinete por el gerente general de ETESA, Roy Morales, quien destacó los avances alcanzados durante los últimos dos años para ampliar la capacidad y confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

Inversión busca fortalecer la red de transmisión

Según Morales, los proyectos desarrollados entre 2024 y 2026 tienen como objetivo garantizar que la red eléctrica pueda responder al crecimiento de la demanda energética y a la incorporación de nuevas fuentes de generación solar y eólica.

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Entre las principales obras destaca la culminación al 100% de la línea de transmisión Sabanitas-Panamá 3, infraestructura que permite integrar la generación térmica de la planta Gatún y fortalecer el suministro hacia el principal centro de consumo del país.

Asimismo, informó que la subestación GIS Burunga registra un avance del 91%, proyecto que forma parte de la repotenciación y modernización de la red nacional.

Preparan el sistema para recibir 1,000 megavatios renovables

El gerente de ETESA explicó que la reutilización y optimización de la infraestructura existente ha sido clave para preparar el sistema ante la llegada de nuevos proyectos de energía renovable.

“El único propósito y misión de ETESA es la transmisión de energía de alta tensión para suplir la demanda nacional, y con esta inversión estamos garantizando que esa operación se cumpla”, señaló. “El único propósito y misión de ETESA es la transmisión de energía de alta tensión para suplir la demanda nacional, y con esta inversión estamos garantizando que esa operación se cumpla”, señaló.

Agregó que la red requiere subestaciones modernas y una infraestructura robusta que permita captar y transportar la energía proveniente de una matriz energética cada vez más orientada hacia fuentes renovables.

ETESA mejora su calificación financiera

Morales también destacó la recuperación financiera de la empresa, señalando que recibió una institución cuya calificación había sido reducida en años anteriores.

Como resultado de los avances operativos y financieros, ETESA obtuvo una calificación BB- por parte de S&P Global Ratings y posteriormente una calificación local AA- otorgada por BRC Ratings.