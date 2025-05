Feria Académica ConexusGlobal celebrará su 15.ª edición en Ciudad de Panamá

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1922279785683620109&partner=&hide_thread=false “Es la edición número 15 de la Feria Académica ConexusGlobal, va a ser el viernes 30 de mayo en el Hotel Sheraton, de 12:30 p.m. a 6:30 p.m. y en la mañana de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. vamos a tener talleres gratuitos en temas de intraemprendimiento, que significa emprender desde… pic.twitter.com/AJKDJId6kA — Telemetro Reporta (@TReporta) May 13, 2025

"En esta edición vamos a ofrecer talleres de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. enfocados en el intraemprendimiento, que significa emprender desde tu empleo, ya sea mejorando procesos, servicios o productos", explicó Nuely de la Cruz, fundadora y gerente de ConexusGlobal.

La feria se ha consolidado como un espacio clave para la orientación educativa y profesional, reuniendo a universidades, centros de formación, estudiantes, padres de familia y profesionales interesados en oportunidades académicas y de desarrollo personal.