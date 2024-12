Fiesta de Navidad por entidades públicas: el presidente Mulino responde a las críticas

“Es una convención colectiva, es un acuerdo entre partes que mal puede el Ejecutivo decir que no se haga la fiesta si está pactado en una de las condiciones de trabajo de los funcionarios, no podemos incidir en ello”, indicó Mulino al referirse al evento. “Es una convención colectiva, es un acuerdo entre partes que mal puede el Ejecutivo decir que no se haga la fiesta si está pactado en una de las condiciones de trabajo de los funcionarios, no podemos incidir en ello”, indicó Mulino al referirse al evento.

ETESA sale al paso de las críticas tras convención colectiva

El pronunciamiento del presidente se dio en el marco de la polémica generada tras la intención de la actual administración de suspender el evento. ETESA había planteado cancelar la fiesta de Navidad en línea con los lineamientos del Ministerio de la Presidencia, pero la medida fue rechazada por el Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (SITIESPA). Según el sindicato, la celebración navideña es una “conquista laboral” que debe ser respetada como parte de la convención colectiva vigente, firmada en septiembre de 2020.

Ante la negativa del sindicato, la administración de ETESA procedió con la celebración, aclarando que la convención colectiva obliga a la empresa a financiar cuatro celebraciones anuales: el Día del Electricista y Liniero de Alta Tensión, el Día de la Madre, Navidad y el Día del Centro Nacional de Despacho. En respuesta, el sindicato advirtió que cualquier intento de modificar este acuerdo sin un acto administrativo formal sería una “afrenta contra los trabajadores y contra el Estado de Derecho”.

En cuanto al costo de la celebración, la administración de ETESA informó que este año se destinaron B/.53,346 para el evento, una cifra significativamente menor a los B/.77,954 que se invirtieron en 2023. La empresa expresó su compromiso con la transparencia y el uso eficiente de los recursos, anunciando que en la próxima negociación de la convención colectiva se propondrán ajustes en las responsabilidades financieras relacionadas con estos eventos.

Ministerio de la Presidencia también organiza una fiesta de Navidad

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1869762409533161589&partner=&hide_thread=false “Es una convención colectiva, es un acuerdo entre partes que mal puede el Ejecutivo decir que no se haga la fiesta si está pactado en una de las condiciones de trabajo de los funcionarios, no podemos incidir en ello”, presidente @JoseRaulMulino, sobre fiesta de Navidad en Etesa. pic.twitter.com/mUfmzlWbhU — Telemetro Reporta (@TReporta) December 19, 2024

En un contexto similar, el Ministerio de la Presidencia también anunció que realizará una celebración de fin de año esta tarde en un hotel de la localidad, evento que será financiado por los propios funcionarios de la institución.