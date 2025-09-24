Foro de líderes 2025: Estado impulsa gobiernos locales con innovación y tecnología

El compromiso del presidente de la República, José Raúl Mulino, con el fortalecimiento de los municipios y corregimientos del país quedó reflejado este miércoles durante la inauguración del Tercer Foro de Líderes Locales 2025 , organizado por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), en Amador.

Con el lema “Tecnología e Innovación Aplicada al Desarrollo Local”, el evento busca impulsar la transformación digital y el uso de herramientas innovadoras para mejorar la gestión de alcaldes y representantes, de manera que puedan atender de forma más eficiente las necesidades prioritarias de sus comunidades.

Apoyo a municipios y corregimientos en el Tercer Foro de Líderes Locales

image

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, inauguró el foro en representación del mandatario y destacó que este espacio responde a la visión del presidente Mulino, quien “cree fielmente en los gobiernos locales” como motor de desarrollo.

En el acto también participaron la directora de la AND, Roxana Méndez; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; y el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Alberto Arias Strunz.

El encuentro reunió a alcaldes y representantes de todo el país, quienes compartieron experiencias sobre modernización de ciudades, innovación en la gestión local y estrategias para promover soluciones sostenibles en beneficio de la población.