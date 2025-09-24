Foro de líderes 2025: Estado impulsa gobiernos locales con innovación y tecnología

El compromiso del presidente de la República, José Raúl Mulino, con el fortalecimiento de los municipios y corregimientos del país quedó reflejado este miércoles durante la inauguración del Tercer Foro de Líderes Locales 2025, organizado por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), en Amador.
Con el lema “Tecnología e Innovación Aplicada al Desarrollo Local”, el evento busca impulsar la transformación digital y el uso de herramientas innovadoras para mejorar la gestión de alcaldes y representantes, de manera que puedan atender de forma más eficiente las necesidades prioritarias de sus comunidades.
Apoyo a municipios y corregimientos en el Tercer Foro de Líderes Locales
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, inauguró el foro en representación del mandatario y destacó que este espacio responde a la visión del presidente Mulino, quien “cree fielmente en los gobiernos locales” como motor de desarrollo.
En el acto también participaron la directora de la AND, Roxana Méndez; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; y el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Alberto Arias Strunz.
El encuentro reunió a alcaldes y representantes de todo el país, quienes compartieron experiencias sobre modernización de ciudades, innovación en la gestión local y estrategias para promover soluciones sostenibles en beneficio de la población.