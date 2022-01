Fundación Espacio Cívico revela resultados del boletín digital sobre el desempeño de diputados en 2021

Leah de Boersner brindan detalles sobre el boletín de diputados elaborado por Espacio Cívico

“Lo que nosotros hacemos es asignarle un peso a cada una de estas variables que nos da entonces la calificación total, entonces, de alguna forma podríamos decir que los diputados se autocalifican al declarar o no sus intereses, declarar o no su patrimonio y al transparentar sus gastos de planilla, viajes y viáticos, haciendo la salvedad de que sabemos que existen muchos vacíos con el presupuesto de la Asamblea Nacional, nosotros nos enfocamos en la información que sí es pública, en este caso la que se encuentra en la página de la Contraloría porque la Asamblea Nacional no comparte esa información en su página”, detalló.

Indicó en el aspecto de las calificaciones, los 10 diputados que obtuvieron las mejores calificaciones son:

Juan Diego Vásquez con 4.9

Raúl Fernández con 4.8

Edison Broce con 4.7

Gabriel Silva con 4.6

Luis Eduardo Carles con 4.3

Corina Cano con 4.2

Mayín Correa con 4.0

Julio Mendoza con 3.4

Yesenia Rodríguez con 3.3

Crispiano Adames con 3.2

Por otro lado, los 10 parlamentarios que obtuvieron las calificaciones más bajas son: