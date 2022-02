Gobierno cuenta con presupuesto de B/. 27 millones para el programa de Empleo Solidario, comenzará en marzo

“Para ser beneficiarios del Empleo Solidario debes estar dentro del plan inscrito, no en junio sino a diciembre del año pasado que debías estar en la base de datos y de allí en entonces va a haber una bolsa, una plataforma que estamos lanzando, eso se va a terminar en el mes de febrero, allí te vas a poder inscribir si eres beneficiario del plan”, manifestó Tejada en el programa Radiografía.

Explicó que el pago de los salarios será cubierto por el Gobierno Nacional a través de la empresa. Se cuenta con un presupuesto de B/. 27 millones para hacer frente al proyecto de Empleo Solidario, el cual comenzará a regir a partir de marzo y tendrá vigencia hasta la duración del nuevo Plan Panamá Solidario, es decir hasta junio de 2022, es decir que el programa estará atado a este plan.

Después de esa fecha se analizará la situación presupuestaria y si se extenderá seis meses más o no el Plan Panamá Solidario.

“Arranca en el mes de marzo, hemos terminado la semana pasada de confeccionar la reglamentación del proyecto, ya esto está a nivel de norma, está en el Artículo 13 del Decreto 11, no tiene que ir a la Asamblea y estamos trabajando en la reglamentación. En estos momentos estamos en un proceso de consulta iniciando para poder tener las empresas que están interesadas”, dijo Tejada.

Además en la plataforma se podrá ver las empresas que están dentro de la plataforma, las cuales aclaró, deben ser Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) que no cuentan con los recursos para contratar, entonces dicha contratación será cubierta por el Gobierno Nacional a través del programa de Empleo Solidario.

“La empresa va a aparecer también en esta bolsa de empleo conectada a la plataforma, solamente micro y pequeña empresa, empresas que no hayan sido condenadas, que no tengan un trato con el Gobierno, son empresas que están golpeadas, que necesitan contratar, tienen un trabajador, pero necesitan contratar otro trabajador más pero no tienen la capacidad económica, el Gobierno va a invertir, el Gobierno va a contar con B/.900.00 por trabajador por empresa y en este caso se determinará si va a ser uno o dos (trabajadores), eso en base a los estudios del presupuesto, (el Gobierno) le paga el salario al trabajador pero por medio de la empresa”, detalló.

Señaló que las empresas serán las encargadas de elegir a las personas que contratará en base a la capacidad, el talento y al perfil que tendrán en la plataforma dentro del plan y se estima que serán beneficiados cerca de 30 mil ciudadanos.

“Es una política pública y ha sido generada de ideas que extrajimos del Conep, de la Cámara (de Comercio)... Creemos que vamos a beneficiar a 30 mil personas, no puede ser 100 mil, 30 mil beneficiarios en plan de primera fase, nosotros hemos estado señalando que necesitamos generar 50 mil empleos este año, para poder llegar a lo que era, tenemos 11.1% y queremos llegar a 9 o 7.1% que encontramos en el 2019 mínimamente, es el reto para este año 2022, para eso debemos generar 50 mil empleos de manera directa y eso es lo que estamos buscando con esta iniciativa”, indicó el viceministro.

Agregó que el Ministerio de Trabajo, la Autoridad para la Innovación Gubernamental y el Ministerio de Comercio e Industrias realizará el filtro de las empresas que participarán del programa.

“Con un equipo que hemos tenido que establecer y diseñar para que pueda revisar la situación de las empresas, porque va a venir una empresa que tiene la necesidad, pero puede venir otra empresa que va a buscar aprovecharse porque es una inyección directa a la planilla de una empresa, y de alguna manera nosotros hemos establecido unos parámetros que vamos a revisar… el presupuesto que se ha fijado de B/. 27 millones genera la cobertura de 30 mil beneficiarios, ojalá que cuando esto se logre y podamos insertar a estos 30 mil panameños y tenido éxito el programa, podamos tener un presupuesto mayor para poder seguir ayudando empresas, porque sabemos que no son 30 mil desempleados que existen en la República de Panamá”, puntualizó Tejada.