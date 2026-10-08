Gobierno propone incluir al IDAAN y la CSS en reformas a la Ley de Asociaciones Público-Privadas

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sostuvo este jueves 8 de octubre una reunión con diputados de la Asamblea Nacional para explicar los principales cambios del proyecto de ley que modifica la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, que creó el Régimen de Asociación Público-Privada (APP) en Panamá.

El encuentro se desarrolló en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, con la participación de miembros de la Comisión de Economía y Finanzas. La propuesta gubernamental fue presentada ante el pleno legislativo el pasado 17 de septiembre y busca modernizar este modelo de contratación para impulsar proyectos de infraestructura mediante la inversión privada.

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¿Qué cambios propone el Gobierno a la Ley de Asociaciones Público-Privadas?

Durante la reunión, Orillac explicó que la iniciativa no representa una modificación radical del régimen vigente, sino que busca modernizar los procesos de contratación, agilizar los trámites y reducir los plazos de ejecución.

Entre los aspectos abordados se encuentra la incorporación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y la Caja de Seguro Social (CSS) al modelo APP para el desarrollo y mejoramiento de infraestructuras públicas.

Por su parte, Ana Julia Carreira, jefa de la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas (SNAPP), detalló que el proyecto contempla modificaciones a 13 artículos vigentes y la incorporación de seis nuevos, tomando como referencia prácticas internacionales.

Según Carreira, las reformas buscan facilitar inversiones que permitan atender necesidades de infraestructura pública, especialmente en sectores como la salud y el suministro de agua potable.

Gobierno destaca proyectos viales bajo el Régimen APP

Orillac también mencionó los proyectos de la carretera Panamericana del Este y del Oeste, que, según indicó, se encuentran en ejecución bajo este modelo de contratación.

El ministro destacó que el Gobierno busca dar mayor importancia al mantenimiento de las obras dentro de los contratos, ante las deficiencias de mantenimiento preventivo que, señaló, han persistido en el país.

Durante el encuentro, los diputados plantearon inquietudes sobre la propuesta, que fueron atendidas por el ministro y el equipo técnico de la SNAPP.