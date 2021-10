Hay aproximadamente 400 asentamientos informales en Panamá

La viceministra dijo que las personas piensan que por invadir los terrenos, estos se legalizarán, pero afirmó que no funciona de esa manera; también destacó que actualmente hay un proyecto de ley que busca penalizar tales invasiones y se encuentra en primer debate.

"Un tema es la necesidad y otro tema ya es la coordinación o la organización de identificar terrenos privados e invadirlos, pensando que el Ministerio de Vivienda los va a legalizar y no es así", expresó.

Martínez explicó la diferencia entre las invasiones en terrenos privados y en terrenos públicos, dijo que si de acuerdo a la legislación se cumple con el tiempo de asentamiento en los terrenos privados, ocurriría una expropiación, lo que representaría una indemnización al dueño y por tanto un costo para el Estado; si es en terrenos públicos no se paga, pero aclaró que eso no es sinónimo de que estos espacios puedan invadirse.

"Eso no significa que las tierras del Estado sí se puedan invadir, totalmente falso...Si existe un proyecto, si hay un plan por parte del Gobierno ténganlo por seguro que las personas no se van a quedar ahí...Nosotros no legalizamos invasiones...nosotros legalizamos asentamientos comunitarios de larga data", recalcó.