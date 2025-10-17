Hospital Nicolás Solano alcanza su capacidad de citas y cirugías oftalmológicas lo que resta del año

El Hospital Nicolás A. Solano informó que, tras la reciente reactivación del servicio de oftalmología, se ha registrado una alta demanda de citas y procedimientos quirúrgicos, alcanzando su capacidad máxima de atención para lo que resta del año.

El servicio, que estuvo inactivo durante 13 años, fue restablecido este 2025, generando una respuesta masiva por parte de la población del distrito de La Chorrera y comunidades vecinas. Esta situación, según el hospital, reafirma la necesidad y el impacto positivo de su reapertura.

Hospital Nicolás A. Solano llena cupos en oftalmología 2025

“Todas las citas y cupos para operaciones oftalmológicas se encuentran a su máxima capacidad. Las nuevas atenciones se estarán programando a partir del año 2026”, precisaron las autoridades médicas del hospital.

El Hospital Nicolás A. Solano, en conjunto con el Ministerio de Salud (MINSA), trabaja en el fortalecimiento de los servicios especializados y en la mejora continua de la atención médica, con el propósito de garantizar un servicio humano, accesible y de calidad para toda la comunidad.