IMA publica horarios y puntos de venta de la Tienda del Pueblo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los horarios y puntos de venta que estarán disponibles a través de la denominada “Tienda del Pueblo”, una iniciativa que busca facilitar el acceso de la población a productos de la canasta básica a precios accesibles.
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IMA - Tiendas abiertas de martes a viernes
Las siguientes Tiendas del Pueblo atenderán al público de martes a viernes:
Chiriquí
- Merca David, distrito de David.
Herrera
- Merca Chitré, distrito de Chitré.
Los Santos
- La Villa de Los Santos, Plaza Multinegocios.
- Las Tablas, al lado de la piquera Arcadio Villalaz.
Panamá Oeste
- Merca La Chorrera – Abastos, distrito de La Chorrera.
Panamá
- Silos de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito.
- Frigo San Antonio, corregimiento de Juan Díaz.
- Bingos Nacionales, corregimiento de Santa Ana.
- Mercado Municipal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.
Tiendas abiertas de miércoles a viernes
Coclé
- Regional del IMA, distrito de Penonomé.
Tiendas abiertas martes y miércoles
Coclé
- Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada, distrito de La Pintada.
Tiendas abiertas martes y jueves
Chiriquí
- Cadena de Frío Volcán, distrito de Tierras Altas.
Bocas del Toro
- Agencia del IMA, Finca 6, distrito de Changuinola.
Tiendas abiertas miércoles y viernes
Chiriquí
- Mercado Municipal de Bugaba, distrito de Bugaba.
Venta de productos a precios accesibles
El IMA destacó que las Tiendas del Pueblo forman parte de la estrategia institucional para acercar alimentos y productos esenciales a las comunidades, contribuyendo a aliviar el costo de la canasta básica familiar.
La entidad recomendó a los consumidores acudir temprano a los puntos de venta habilitados y verificar previamente los días de atención de cada establecimiento para evitar contratiempos.