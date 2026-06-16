IMA publica horarios y puntos de venta de la Tienda del Pueblo

IMA anuncia horarios y tiendas abiertas de la Tienda del Pueblo en 2026

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los horarios y puntos de venta que estarán disponibles a través de la denominada “Tienda del Pueblo”, una iniciativa que busca facilitar el acceso de la población a productos de la canasta básica a precios accesibles.

Según la entidad, el horario general de atención será de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., aunque algunas tiendas operarán únicamente determinados días de la semana, dependiendo de la provincia.

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IMA - Tiendas abiertas de martes a viernes

Las siguientes Tiendas del Pueblo atenderán al público de martes a viernes:

Chiriquí

Merca David, distrito de David.

Herrera

Merca Chitré, distrito de Chitré.

Los Santos

La Villa de Los Santos, Plaza Multinegocios.

Las Tablas, al lado de la piquera Arcadio Villalaz.

Panamá Oeste

Merca La Chorrera – Abastos, distrito de La Chorrera.

Panamá

Silos de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito.

Frigo San Antonio, corregimiento de Juan Díaz.

Bingos Nacionales, corregimiento de Santa Ana.

Mercado Municipal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.

Tiendas abiertas de miércoles a viernes

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En el IMA estamos cada vez más cerca de ti. Contamos con una red de 14 tiendas permanentes distribuidas estratégicamente.



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Coclé

Regional del IMA, distrito de Penonomé.

Tiendas abiertas martes y miércoles

Coclé

Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada, distrito de La Pintada.

Tiendas abiertas martes y jueves

Chiriquí

Cadena de Frío Volcán, distrito de Tierras Altas.

Bocas del Toro

Agencia del IMA, Finca 6, distrito de Changuinola.

Tiendas abiertas miércoles y viernes

Chiriquí

Mercado Municipal de Bugaba, distrito de Bugaba.

Venta de productos a precios accesibles

El IMA destacó que las Tiendas del Pueblo forman parte de la estrategia institucional para acercar alimentos y productos esenciales a las comunidades, contribuyendo a aliviar el costo de la canasta básica familiar.

La entidad recomendó a los consumidores acudir temprano a los puntos de venta habilitados y verificar previamente los días de atención de cada establecimiento para evitar contratiempos.