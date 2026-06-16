Panamá Nacionales -  16 de junio de 2026 - 14:48

IMA publica horarios y puntos de venta de la Tienda del Pueblo

El IMA informó cuáles son las Tiendas del Pueblo que permanecerán abiertas al público y los horarios de atención para la venta de productos.

IMA anuncia horarios y tiendas abiertas de la Tienda del Pueblo en 2026

IMA anuncia horarios y tiendas abiertas de la Tienda del Pueblo en 2026

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los horarios y puntos de venta que estarán disponibles a través de la denominada “Tienda del Pueblo”, una iniciativa que busca facilitar el acceso de la población a productos de la canasta básica a precios accesibles.

Según la entidad, el horario general de atención será de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., aunque algunas tiendas operarán únicamente determinados días de la semana, dependiendo de la provincia.

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IMA - Tiendas abiertas de martes a viernes

Las siguientes Tiendas del Pueblo atenderán al público de martes a viernes:

Chiriquí

  • Merca David, distrito de David.

Herrera

  • Merca Chitré, distrito de Chitré.

Los Santos

  • La Villa de Los Santos, Plaza Multinegocios.
  • Las Tablas, al lado de la piquera Arcadio Villalaz.

Panamá Oeste

  • Merca La Chorrera – Abastos, distrito de La Chorrera.

Panamá

  • Silos de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito.
  • Frigo San Antonio, corregimiento de Juan Díaz.
  • Bingos Nacionales, corregimiento de Santa Ana.
  • Mercado Municipal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.

Tiendas abiertas de miércoles a viernes

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Coclé

  • Regional del IMA, distrito de Penonomé.

Tiendas abiertas martes y miércoles

Coclé

  • Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada, distrito de La Pintada.

Tiendas abiertas martes y jueves

Chiriquí

  • Cadena de Frío Volcán, distrito de Tierras Altas.

Bocas del Toro

  • Agencia del IMA, Finca 6, distrito de Changuinola.

Tiendas abiertas miércoles y viernes

Chiriquí

  • Mercado Municipal de Bugaba, distrito de Bugaba.

Venta de productos a precios accesibles

El IMA destacó que las Tiendas del Pueblo forman parte de la estrategia institucional para acercar alimentos y productos esenciales a las comunidades, contribuyendo a aliviar el costo de la canasta básica familiar.

La entidad recomendó a los consumidores acudir temprano a los puntos de venta habilitados y verificar previamente los días de atención de cada establecimiento para evitar contratiempos.

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