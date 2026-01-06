Imputan cargos a funcionarios de un corregimiento de Veraguas por presunto peculado

Imputan cargos a funcionarios del corregimiento San Martín de Porres en Veraguas por peculado.

En el Sistema Penal Acusatorio de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, se realizó una audiencia de imputación de cargos contra tres funcionarios públicos del corregimiento de San Martín de Porres, en el distrito de Las Palmas.

Se trata del representante, su suplente y tesorero, así como una exfuncionaria, quienes son investigados por los presuntos delitos de peculado doloso agravado y falsificación de documentos.

Durante la audiencia, el abogado particular del representante no acudió a la citación y presentó una incapacidad médica, por lo que su imputación no se llevó a cabo en esta diligencia. No obstante, las otras dos personas sí fueron imputadas por los delitos señalados.

Las medidas cautelares impuestas consisten en impedimento de salida del país y reporte periódico los días 30 de cada mes ante el Ministerio Público.

El abogado Mario Luis Delgado indicó que el Ministerio Público mantiene una investigación en etapa preliminar y aseguró que el proceso judicial se está desarrollando de manera transparente.

La audiencia de imputación de cargos para el representante fue programada para el viernes 30 de enero de 2026.