INADEH prepara cursos de mantenimiento de vehículos eléctricos e híbridos en Panamá

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) trabaja en una propuesta de formación técnica enfocada en el diagnóstico y mantenimiento de vehículos eléctricos e híbridos en Panamá, ante la creciente necesidad de profesionales con conocimientos especializados en electricidad, electrónica y sistemas de gestión de baterías.

La iniciativa busca preparar a los participantes para trabajar con las tecnologías utilizadas en este tipo de automóviles, mediante conocimientos teóricos y prácticos relacionados con su funcionamiento y mantenimiento.

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¿Qué enseñará el INADEH sobre vehículos eléctricos e híbridos?

De acuerdo con la institución, la propuesta contempla formación en distintas áreas de la electromovilidad:

Electricidad y electrónica aplicada.

Máquinas eléctricas.

Estructura del vehículo eléctrico.

Baterías y sistemas de gestión de baterías (BMS).

Infraestructura y estaciones de carga.

Diagnóstico y mantenimiento profesional.

INADEH cuenta con laboratorio de electromovilidad en Panamá Pacífico

Actualmente, el Centro INADEH de Panamá Pacífico dispone de un laboratorio de electromovilidad equipado con un vehículo BYD Yuan Plus / Atto 3, que permite a los participantes desarrollar prácticas con tecnologías utilizadas en automóviles eléctricos.

En este espacio, los estudiantes pueden familiarizarse con los sistemas del vehículo, la climatización y las herramientas de diagnóstico, además de realizar simulaciones de fallas para identificar posibles daños.

La institución busca fortalecer las competencias técnicas necesarias para atender las nuevas demandas del sector automotriz.