Inamu: MIDES pide respaldo a ley clave para mujeres en Panamá

La ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles de Arango, instó este martes a la comisión legislativa que analiza el proyecto de ley para la creación del Instituto Nacional de la Mujer ( Inamu ) a tomar una decisión que calificó de “histórica”, al advertir que Panamá no puede seguir postergando respuestas estructurales frente a la desigualdad y la violencia que afectan a miles de mujeres.

Ministra del MIDES urge decisión “histórica” para crear el INAMU

Durante su comparecencia ante los diputados, la titular del MIDES defendió la iniciativa como un cambio institucional profundo, con capacidad real para ejecutar políticas públicas transversales y generar resultados medibles en favor de la igualdad de oportunidades.

“Por tercera vez me presento ante esta Comisión, como mujer y como representante del Estado, que tiene la obligación constitucional y moral de responder a mujeres que han esperado demasiado tiempo por igualdad, protección y oportunidades reales”, afirmó Carles de Arango. “Por tercera vez me presento ante esta Comisión, como mujer y como representante del Estado, que tiene la obligación constitucional y moral de responder a mujeres que han esperado demasiado tiempo por igualdad, protección y oportunidades reales”, afirmó Carles de Arango.

image

En un mensaje directo a los legisladores, la ministra sostuvo que la comisión enfrenta una decisión que “define de qué lado de la historia quiere estar”, y advirtió que la respuesta tardía del Estado ha contribuido a perpetuar la desigualdad y a normalizar la violencia contra las mujeres.

La jefa del MIDES subrayó que el proyecto de ley propone un instituto con carácter vinculante y transversal, capaz de incidir en todo el aparato estatal. Detalló que el Inamu contaría con autonomía administrativa, financiamiento protegido y mecanismos de trazabilidad para garantizar el seguimiento del uso de los recursos públicos destinados a programas dirigidos a mujeres.

Poder institucional a beneficio de las mujeres

“No se trata de discursos vacíos. Estamos hablando de poder institucional para transformar realidades”, señaló, al destacar que la nueva entidad permitiría coordinar, exigir y evaluar políticas de igualdad con mayor efectividad. “No se trata de discursos vacíos. Estamos hablando de poder institucional para transformar realidades”, señaló, al destacar que la nueva entidad permitiría coordinar, exigir y evaluar políticas de igualdad con mayor efectividad.

Al cierre de su intervención, Carles de Arango pidió a los diputados emitir un voto “responsable, valiente y profundamente humano”, y recalcó que la decisión trasciende a una administración en particular.