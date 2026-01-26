MIDES abre matrículas en CEFODEA con la campaña "100 cupos pa' seguir pa' lante"

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) abrió el período de matrícula en el Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA) y lanzó la campaña “100 cupos pa’ seguir pa’ lante”, una iniciativa dirigida a jóvenes de 14 a 17 años que buscan retomar su trayectoria educativa y construir un mejor futuro.

Con el objetivo de ampliar la matrícula del centro, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, sostuvo una reunión con autoridades locales del distrito de San Miguelito, a quienes presentó el proyecto y exhortó a fortalecer alianzas estratégicas que permitan seguir consolidando este espacio en beneficio del desarrollo integral de la juventud del distrito y de áreas aledañas.

Proceso de inscripción abierto por el MIDES

CEFODEA abre matrículas para jóvenes en San Miguelito @MIDES

El período de inscripción estará abierto del martes 20 de enero al lunes 9 de marzo, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 231-6959 o al WhatsApp 6905-1843.

El proceso de matrícula tiene un costo de 15 dólares. Los aspirantes deben asistir acompañados de sus padres, acudiente o responsable legal a una entrevista inicial y presentar los siguientes documentos:

Cédula juvenil

Créditos escolares (original y copia)

Dos fotografías tamaño carné

Copia del último boletín escolar

Formación académica y técnica

CEFODEA garantiza la culminación de la premedia a través del programa Jóvenes y Adultos del MEDUCA, siendo el único centro que imparte este sistema en turno diurno. En 2024, 21 jóvenes se graduaron con éxito.

Además, el centro ofrece carreras técnicas en: