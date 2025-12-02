Incendio consume apartamento; vecinos afectados por humo

Un incendio registrado este martes consumió en su totalidad un apartamento, según confirmó el comandante Quiroz, del Cuerpo de Bomberos de Panamá. A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron víctimas fatales, de acuerdo con el informe preliminar.

El comandante explicó que personal de la Oficina de Seguridad se encuentra en el sitio realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incendio.

Incendio consume apartamento; vecinos resultan afectados por inhalación de humo

"No hay víctimas que lamentar, solamente el apartamento sí incendiado en su totalidad. Ahora mismo se encuentra nuestro personal de la oficina de seguridad haciendo las diferentes investigaciones para determinar qué inició el incendio… hubo algunos vecinos que ayudaron en las labores de extinción, que son los que se encuentran en la ambulancia siendo atendidos por problemas de oxigenación y del humo que los afectó muchísimo, pero ya el siniestro fue sofocado", detalló.

Durante la emergencia, varios vecinos colaboraron con las labores iniciales de extinción del fuego, lo que ocasionó que algunos presentaran síntomas de afectación por inhalación de humo y recibieran atención en ambulancias en el lugar.

Las autoridades mantienen el área bajo inspección mientras continúan las evaluaciones de daños y la investigación sobre el origen del siniestro.