CSS - policlínica Manuel María Valdés.jpg Inician remodelaciones en el Laboratorio Clínico de la Policlínica Manuel María Valdés CSS

Las mejoras incluyen la instalación de muebles ergonómicos para garantizar seguridad y estabilidad en el laboratorio, lo que contribuirá a prevenir lesiones y accidentes laborales. Según Yesenia Acuña, jefa del departamento, este laboratorio realizó en enero de 2025 más de 68,865 pruebas, entre citas otorgadas, atención a personas con discapacidad, adultos mayores, urgencias y derivaciones de clínicas privadas.

Las autoridades médicas y administrativas agradecen la comprensión de los pacientes ante esta remodelación, destacando que estas mejoras resultarán en una atención más eficiente y en un ambiente más confortable. La medida fue oficializada a través de la Resolución No. 387 del 10 de marzo de 2025, emitida por el Ministerio de Salud, que ordenó el cierre temporal del Laboratorio Clínico desde las 6:00 a.m. del 17 de marzo hasta las 6:00 a.m. del 17 de mayo de 2025.