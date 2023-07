José Luis 'Popi' Varela da declaraciones en las primarias panameñistas

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1683125522421760000&partner=&hide_thread=false "Estados Unidos tendrá sus razones políticas o legales, y ante esta situación él está con un equipo tanto nacional como internacional, dando la cara y ha estado cargando una cruz muy fuerte producto de un financiamiento de campaña", @varelapopi #TReporta pic.twitter.com/317IaQSy69 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 23, 2023

"He viajado en los últimos meses a Estados Unidos y personalmente no he sido notificado de nada, y no tengo ningún caso legal en Panamá", dijo Popi, refiriéndose, a que no hay un aviso formal hacía él que le impida viajar a Estados Unidos.

Al opinar sobre alianzas, expresó que no ve una confirmada entre los panameñistas y el PRD. Muy por el contrario, con Cambio Democrático, las posturas son distintas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1683131163357896704&partner=&hide_thread=false "El 31 de julio quedan los candidatos presidenciales oficiales y tocará hacer alianzas. Al partido @panamenistas le conviene hacer alianza con @CaDemocratico, creemos que se complementan en candidaturas de diputados, alcaldes y representantes", @varelapopi #Voto24 #TReporta pic.twitter.com/Cg4d4ubftg — Telemetro Reporta (@TReporta) July 23, 2023

"El tema de las reservas viene producto de conversaciones que ya tuvimos con otros partidos políticos. Siempre que el Partido Panameñista ha ganado elecciones lo ha hecho en alianzas", manifiesta José Luis Varela, ante la victoria que buscan en las elecciones generales 2024.