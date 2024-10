Juan Diego Vásquez cuestiona falta de profesionalismo en el ámbito consular y diplomático

“Creo que el Presidente está intentando hacer lo mejor posible para que el país salga adelante”, declaró Vásquez. Sin embargo, también expresó su preocupación por ciertos aspectos del mensaje gubernamental. A pesar de reconocer la eficacia del equipo de comunicación, señaló que las actuaciones en algunos casos generan inquietud. “Cuando los ves aislados son muy buenos, pero al observar el panorama general, empieza a preocupar”.

Juan Diego Vásquez cuestiona asignaciones en la administración consular

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1846170343523729876&partner=&hide_thread=false El exdiputado @JDVasquezGut cuestionó que el nuevo gobierno siga repitiendo los mecanismos de administraciones pasadas para asignar a personas en las notarías y el servicio consular de Panamá. #TReporta pic.twitter.com/DTqpYzoHRE — Telemetro Reporta (@TReporta) October 15, 2024

El exdiputado cuestionó la falta de profesionalización en el ámbito consular y diplomático, advirtiendo que la designación de amigos y personas cercanas al Gobierno no es suficiente. “Lo que no puedo hacer es normalizar algo que es incorrecto. Aunque ha habido pasos positivos en temas de anticorrupción y energía eléctrica, no es normal que se intente transformar el sistema notarial y consular sin el debido proceso”.

Vásquez también se refirió al presupuesto presentado por el ministro Felipe Chapman, elogiando su coherencia con los ingresos fiscales. Sin embargo, expresó su preocupación por la distribución de los recursos. “No darle lo que la Ley exige a la Descentralización es un error”, manifestó, subrayando la necesidad de un enfoque más estratégico en la asignación de recursos.

Urgencia en abordar problemas del agua potable

El exdiputado destacó la urgencia de abordar problemas fundamentales como el acceso al agua potable y la educación. “Resolver estos problemas debe ser uno de los principales objetivos del Gobierno”, afirmó, añadiendo que, aunque existen numerosos desafíos, estos dos son cruciales para el desarrollo integral del país.

En resumen, la reflexión de Juan Diego Vásquez subraya la necesidad de un equilibrio entre los logros y las áreas que requieren atención, instando al gobierno a adoptar un enfoque más eficaz y profesional en la gestión de sus recursos y prioridades.