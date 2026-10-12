Jubilados y pensionados: consulta cuándo llega el próximo pago de la CSS

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán la próxima semana el segundo pago correspondiente a octubre de 2026, según el calendario establecido por la institución. Los beneficiarios que cobran mediante acreditamiento bancario (ACH) tendrán su pago el lunes 19 de octubre, mientras que quienes reciben cheque podrán cobrar el martes 20.

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¿Cuándo es el próximo pago a jubilados y pensionados de la CSS?

De acuerdo con el calendario de la Caja de Seguro Social, las fechas programadas son:

Lunes 19 de octubre: pago mediante acreditamiento bancario (ACH).

Martes 20 de octubre: pago mediante cheque.

Creado con IA/ Medcom

Los jubilados y pensionados deben tomar en cuenta su modalidad habitual de cobro para identificar la fecha que les corresponde.

¿Cuáles son los próximos pagos de la CSS después de octubre?

El calendario también contempla pagos adelantados por las Fiestas Patrias de noviembre de 2026.

Las siguientes fechas programadas son el viernes 30 de octubre para ACH y el lunes 2 de noviembre para cheque.

Los beneficiarios pueden consultar el calendario oficial de la CSS y mantenerse atentos a posibles comunicados sobre cambios en los lugares de entrega de cheques.