Panamá Nacionales -  23 de marzo de 2026 - 13:30

Lotería Fiscal entra en fase regional: así puedes participar con tus facturas

La Lotería Fiscal entra en fase regional. Conoce requisitos, fechas y cómo participar con tus facturas en Panamá.

Lotería Fiscal entra en fase regional

Lotería Fiscal entra en fase regional

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Lotería Fiscal inicia una nueva etapa en 2026 con una modalidad regional, con el objetivo de incentivar a los ciudadanos a solicitar su factura y fortalecer la cultura tributaria en el país.

Lotería Fiscal 2026: cómo participar y requisitos

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Requisitos para participar

Las autoridades detallaron que los participantes deberán cumplir con lo siguiente:

  • Colocar cinco facturas dentro de un sobre
  • Incluir información personal: nombre, cédula, teléfono, correo y dirección
  • Utilizar sobres tamaño carta (blanco o manila)
  • Evitar elementos llamativos como stickers, dibujos o decoraciones

Facturas válidas

Serán aceptadas todas las facturas emitidas entre:

  • 15 de marzo y 15 de mayo de 2026

Regiones participantes

El programa se desarrollará por regiones:

  • Región 1: Panamá
  • Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién
  • Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas
  • Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

Las fechas de los sorteos serán anunciadas a través de los canales oficiales. La Lotería Fiscal busca promover el cumplimiento tributario incentivando a los ciudadanos a exigir su factura en cada compra.

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