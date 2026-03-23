Lotería Fiscal entra en fase regional: así puedes participar con tus facturas

La Lotería Fiscal inicia una nueva etapa en 2026 con una modalidad regional, con el objetivo de incentivar a los ciudadanos a solicitar su factura y fortalecer la cultura tributaria en el país.

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Lotería Fiscal 2026: cómo participar y requisitos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2036100093124780062?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Pide tu factura fiscal y gana! La Lotería Fiscal entra en una nueva fase con modalidad regional, para seguir premiando a quienes piden su factura y fortalecen la cultura tributaria.



Los sobres deben tener la información personal (Nombre, cédula, teléfono, correo, dirección),… pic.twitter.com/JgEIx6svUf — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) March 23, 2026

Requisitos para participar

Las autoridades detallaron que los participantes deberán cumplir con lo siguiente:

Colocar cinco facturas dentro de un sobre

dentro de un sobre Incluir información personal: nombre, cédula, teléfono, correo y dirección

Utilizar sobres tamaño carta (blanco o manila)

Evitar elementos llamativos como stickers, dibujos o decoraciones

Facturas válidas

Serán aceptadas todas las facturas emitidas entre:

15 de marzo y 15 de mayo de 2026

Regiones participantes

El programa se desarrollará por regiones:

Región 1: Panamá

Panamá Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién

Panamá Oeste, Colón y Darién Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

Las fechas de los sorteos serán anunciadas a través de los canales oficiales. La Lotería Fiscal busca promover el cumplimiento tributario incentivando a los ciudadanos a exigir su factura en cada compra.