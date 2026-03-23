Lotería Fiscal entra en fase regional: así puedes participar con tus facturas

La Lotería Fiscal inicia una nueva etapa en 2026 con una modalidad regional, con el objetivo de incentivar a los ciudadanos a solicitar su factura y fortalecer la cultura tributaria en el país.
Lotería Fiscal 2026: cómo participar y requisitos
Requisitos para participar
Las autoridades detallaron que los participantes deberán cumplir con lo siguiente:
- Colocar cinco facturas dentro de un sobre
- Incluir información personal: nombre, cédula, teléfono, correo y dirección
- Utilizar sobres tamaño carta (blanco o manila)
- Evitar elementos llamativos como stickers, dibujos o decoraciones
Facturas válidas
Serán aceptadas todas las facturas emitidas entre:
- 15 de marzo y 15 de mayo de 2026
Regiones participantes
El programa se desarrollará por regiones:
- Región 1: Panamá
- Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién
- Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas
- Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé
Las fechas de los sorteos serán anunciadas a través de los canales oficiales. La Lotería Fiscal busca promover el cumplimiento tributario incentivando a los ciudadanos a exigir su factura en cada compra.