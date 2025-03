Lunes 17 de marzo: ¿Tercer pago del PASE-U se entregará por cheque o digital?

Modalidades de pago del PASE-U por el IFARHU

Pase-u.jpg IFARHU

El pago se efectuará en dos modalidades: por cheque y a través de la Tarjeta Clave Social ACH, y será entregado en las escuelas donde los beneficiarios cursan sus estudios, así como en los centros de pago establecidos según los cronogramas previamente divulgados. Además, aquellos estudiantes que no retiraron los pagos correspondientes al primer y segundo desembolso de 2024, por un monto total de B/. 3,844,250, también podrán cobrar en este ciclo.

Las jornadas de pago se dividirán en dos fases. El IFARHU hace un llamado a los beneficiarios a estar atentos a las condiciones climáticas y a consultar los sitios digitales oficiales para obtener información actualizada sobre el proceso y los puntos de pago.

Reprogramación de pagos no cobrados

Asimismo, los beneficiarios que aún no han retirado los cheques de los primeros dos pagos de 2024 podrán hacerlo durante este ciclo. Para realizar el cobro, los estudiantes deberán presentar su cédula física, junto con la del acudiente. No será necesario que el estudiante esté presente; sin embargo, si el representante legal no puede asistir, puede autorizar a otra persona para que realice el retiro, entregando una copia de las cédulas de ambos, junto con una nota firmada a mano que autorice el cobro.

Este esfuerzo del IFARHU se alinea con el compromiso de garantizar que los estudiantes reciban el apoyo necesario para continuar con su formación académica.