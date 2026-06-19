Más de 700 estudiantes de Darién recibirán atención psicológica y social especializada

Más de 700 estudiantes del Centro Educativo Básico General (CEBG) El Zapallal, ubicado en el distrito de Santa Fe, provincia de Darién, se beneficiarán con la inauguración del segundo Gabinete Psicopedagógico de la región.

Este espacio brindará atención especializada en psicología y trabajo social. Al respecto, la directora nacional de Servicios Psicoeducativos, Verushka Ordás, destacó que la iniciativa busca acercar estos recursos a la comunidad educativa para fortalecer el desarrollo socioemocional de los estudiantes.

Por su parte, Liz Urriola, psicóloga del centro, celebró la apertura: "estudié en este colegio y en ese entonces no había gabinete, un espacio para poder acercarnos a hablar y que alguien nos escuchara. Ahora ellos van a tener la oportunidad de desarrollar habilidades sociales y sus relaciones interpersonales".

Durante la gira oficial por la provincia, las autoridades también visitaron la comunidad de Lajas Blancas, en la comarca Emberá-Wounaan. En esta localidad se reforzó el Gabinete Psicopedagógico local con la incorporación de un trabajador social y la entrega de pruebas psicológicas destinadas a la atención individual y el bienestar emocional del alumnado.