Más de 700 preinscripciones se realizaron el martes en Escuela Nuevo Emperador

“Preinscribimos a 776 estudiantes, yo no le llamaría a eso una mala organización, porque había alrededor de 2,000 personas y ayer atendimos prácticamente a la mitad, entonces hoy seguimos con la misma tónica, sabemos que no le vamos a poder dar un cupo a todos los que están allí, eso es imposible, la escuela tiene una capacidad limitada y estamos trabajando en eso, creo que para hoy estaríamos culminando más de la tercera parte de los que están reclamando algún tipo de cupo”, manifestó Bernal.

Padres de familia hacen larga fila para preinscripción de sus hijos en escuela Nuevo Emperador

Explicó que está gran demanda de padres de familia que buscan obtener un cupo para la preinscripción de sus hijos se da en algunos casos que ya cuentan con cupos en otros planteles educativos, sin embargo, buscan matricularlos en el nuevo colegio, frente a lo cual Bernal enfatizó que a los mismos no se les aceptará la preinscripción.

“El tema es que hoy todos quieren ir a la escuela nueva, entonces están sacando a sus hijos de las escuelas que están allí para irse a la escuela nueva, de eso no se trata… no es verdad que no tienen cupo, sí tienen cupo, el tema es que ahora para esta escuela nueva se ha aumentado la demanda porque está nueva”, cuestionó.

Detalló que los cupos se les dará a los alumnos que son de Nuevo Emperador y actualmente estudian en planteles que les quedan muy lejos, así como a los que van para décimo grado.

“Hicimos una encuesta de todos los estudiantes que son de Nuevo Emperador pero que estudian en colegios muy lejanos y que tienen que hacer trasbordos inclusive de hasta de dos buses, y ellos se inscribieron para solicitar un espacio en esta nueva escuela, a esos estudiantes nosotros les tenemos su espacio, los estudiantes de noveno grado que se graduaron este año en la Escuela Nuevo Emperador actual, todos esos estudiantes tienen su cupo en el bachiller que ellos deseen, estamos ofreciendo tres bachilleratos en ciencia, humanidades e informática, pero la prioridad nuestra eran esos estudiantes de Nuevo Emperador que van para décimo grado”, remarcó.

Añadió que se ha programado que las clases para los estudiantes de primaria y preescolar será en el turno matutino; mientras que las clases para premedia y media será en el turno vespertino.

Cabe mencionar que actualmente se prevé que la Escuela Nuevo Emperador albergue cerca de 1,500 estudiantes, aunque Bernal aclaró que cuando funcione en su totalidad la capacidad del plantel será para cerca de 4,000 estudiantes.