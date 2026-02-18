MEF informa reducción de $204 millones en la deuda pública

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que Panamá ejecutó una operación integral de manejo de pasivos que resultó en una reducción neta del saldo de la deuda pública de aproximadamente 204 millones de dólares, así como en una disminución estructural del gasto anual por intereses de alrededor de 30 millones de dólares.

La oferta pública de recompra recibió propuestas por 8,900 millones de dólares, mientras que la nueva emisión registró una demanda superior a 13,000 millones de dólares.

Como parte de la operación, Panamá aceptó aproximadamente 2,970 millones de dólares en bonos en circulación, priorizando una estructura que maximiza la reducción del saldo de la deuda y optimiza el perfil de vencimientos futuros.

La transacción fue financiada mediante la emisión de nuevos bonos con vencimientos en 2034 y 2038, con cupones de 5.2 % y 5.6 %, respectivamente, e incorporando esquemas de amortización que contribuyen a una gestión más ordenada y sostenible de las obligaciones financieras del Estado.