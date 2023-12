Mercados Municipales: Confirman horarios de atención para el mes de diciembre

En el Mercado de Mariscos, el área minorista estará en funcionamiento de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 5:00 p.m., mientras que el área mayorista operará de 1:00 a.m. a 10:00 a.m. Los restaurantes estarán abiertos al público de 10:00 a.m. a 11:30 p.m. todos los días.