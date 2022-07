Mesa única de diálogo inicia discusión sobre congelamiento de precio del combustible

Luego de esto se anunció que la discusión giraría en torno al tema del combustible, sobre este particular se debe recordar que antes de que se instalara la mesa actual, el Gobierno Nacional acordó en Santiago de Veraguas el congelamiento del precio del galón del combustible por un periodo de tres meses en B/.3.25.

La medida se hizo oficial desde el 18 de julio con la publicación en Gaceta Oficial de la Resolución de Gabinete 80. Según esto, el aporte del Estado para la estabilización temporal de la situación será de B/.200,000,000.00.

Sin embargo, la propuesta de los gremios participantes en la mesa única de diálogo es congelar el precio del galón del combustible en B/.3.00 por un tiempo no menor a 6 meses.

Los otros puntos de discusión en la mesa son los siguientes:

Rebaja y congelamiento de la Canasta Básica sin afectar al productor nacional Rebaja y congelamiento del precio del combustible Rebaja y abastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud, sin privatizar Cumplir con la Ley del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación Rebaja de la electricidad Discusión del tema de la Caja de Seguro Social (CSS) Corrupción y transparencia Mesa intersectorial y de seguimiento

La mesa única de diálogo se instaló oficialmente el 21 de julio y hasta el momento únicamente se ha abordado el primer punto. En la misma participan representantes del Gobierno Nacional, de la Asociación Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y de los dirigentes de la Comarca Ngäbe-Buglé.

Diferentes gremios empresariales y de productores han reclamado su participación en el diálogo, pero se les ha comunicado que ellos entrarían en la siguiente fase de la discusión; ya que en esta, se ha contemplado solo para los gremios que participaron en las recientes protestas nacionales.

Frente a esto, los gremios que indican deben participar han expresado no estar conformes y continúan realizando esfuerzos para ser incluidos; ya que, no imaginan una mesa de diálogo sin la representación de todos los sectores y que de igual forma no se pueden tomar decisiones sobre puntos específicos sin tomar en cuenta a los agentes de esos mismos tópicos.