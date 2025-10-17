MiAmbiente investiga el vertido de una sustancia blanquecina

Chiriquí Nacionales -  17 de octubre de 2025 - 12:01

MiAmbiente investiga vertido de sustancia blanquecina en afluentes del río Mula, Chiriquí, presuntamente proveniente de construcción de hospital en Bugaba.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) inició una investigación tras detectarse el vertido de una sustancia blanquecina en afluentes que desembocan en el río Mula, en la provincia de Chiriquí.

Según la autoridad ambiental, la sustancia proviene del área del hospital de Bugaba en construcción y podría estar relacionada con residuos de pintura utilizados en la obra, lo que habría ocasionado la alteración del color del agua.

MiAmbiente informó que el informe del caso se encuentra en análisis legal y se abrirá un proceso administrativo conforme a la legislación ambiental vigente, para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

Las autoridades recuerdan la importancia de cumplir con las normas ambientales durante la construcción de obras y de evitar la contaminación de cuerpos de agua, en especial los que abastecen a comunidades y ecosistemas locales.

