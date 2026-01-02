Mina, agua y basura: lo que adelantó Juan Carlos Navarro sobre los retos ambientales

En la antesala de la rendición de cuentas del presidente José Raúl Mulino, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro , adelantó que el informe incluirá una agenda ambiental amplia y ambiciosa, con temas clave como la auditoría de la mina, la calidad del agua potable, la situación en Azuero y la crisis por la basura, especialmente en San Miguelito.

Ambiente, una prioridad del Ejecutivo

Navarro aseguró que el tema ambiental forma parte central de la agenda presidencial. “Siempre hay temas ambientales importantes para el presidente Mulino, y el presidente es el que encabeza la agenda ambiental del país que ejecuta su gobierno”, afirmó el ministro, al destacar la coordinación entre las instituciones del Estado como clave de los avances logrados en 2025.

Auditoría de la mina y problemas heredados

El titular de MiAmbiente confirmó que el tema minero será abordado en el informe presidencial. “Claro que sí, de hecho ya iniciamos en el 25 la auditoría integral de la mina, se está llevando adelante con toda transparencia de cara al sol, de cara al pueblo panameño para saber ahí qué ocurrió”, señaló.

Navarro reconoció que se trata de una situación heredada. “Este es un problema heredado, como tantos otros, pero es un problema heredado de administraciones anteriores”, subrayó, al indicar que los resultados de la auditoría permitirán tomar decisiones informadas.

Mejoras en la calidad del agua en Azuero

Sobre la crisis hídrica en Azuero, el ministro afirmó que la situación ha mejorado. “Desde el punto de vista de la sanidad, la salud de la cuenca ha mejorado exponencialmente”, explicó, al confirmar el control de coliformes en las tomas de agua de las potabilizadoras.

Detalló que “ya hemos logrado controlar los coliformes en las tomas de agua de las dos potabilizadoras” tras eliminar la contaminación proveniente de porquerizas, con la cooperación del sector porcino. Asimismo, indicó que la calidad del agua que llega a las plantas Roberto Reina y Rufina Alfaroha mejorado significativamente.

"Iniciamos en el 2025 la auditoría integral de la mina. Se está llevando adelante con toda transparencia, de cara al sol. Este es un problema heredado, como tantos otros, es un tema que todo el mundo sabe cuál es mi posición y ha sido siempre, hace décadas, pero que tenemos que… pic.twitter.com/Kem8p72fon — Telemetro Reporta (@TReporta) January 2, 2026

Basura: una emergencia ambiental

Uno de los temas más críticos señalados fue la basura. “El tema de la basura a nivel nacional es un problema gravísimo. En San Miguelito hay una emergencia ambiental por el tema de la basura, esa es la realidad, pienso que puede convertirse en una emergencia de salud si no se toman las medidas que se están tomando”, advirtió Navarro, quien no ocultó su insatisfacción por la gestión del problema.

“No es posible que tengamos este desastre con la basura de San Miguelito”, afirmó, al señalar deficiencias en la recolección, falta de licitaciones y la proliferación de vertederos ilegales, tanto en la capital como en el interior del país.

Llamado a la ciudadanía

El ministro hizo un llamado directo a la población a colaborar con la protección ambiental. “Aprovecho, pido a todos que pongamos la basura en su lugar y que cuidemos el ambiente”, exhortó, invitando a denunciar tala, quema y cacería ilegal a través de las redes sociales del Ministerio.