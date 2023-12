Minera Panamá acuerda con colaboradores retiro voluntario

La empresa First Quantum Ltd, encargada de Minera Panamá , dio a conocer que firmó un acuerdo con el sindicato mayoritario para implementar un programa especial de retiro voluntario para los colaboradores que deseen solicitarlo. Esto se da después de la publicación del Fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la Ley 406 de 2023.

Según la empresa, 'estas cuestiones, junto con otras que son clave para la seguridad ambiental y la protección del sitio, siguen sin respuesta'. La empresa insta al Gobierno a abrir un diálogo sobre el plan de transición.

Firma de acuerdo entre Minera Panamá y colaboradores

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1731685666885448070&partner=&hide_thread=false .@Cobre_Panama informó que ha firmado un acuerdo con el sindicato mayoritario para abrir un programa especial de retiro voluntario para los colaboradores que deseen solicitarlo. #TReporta pic.twitter.com/cRXihU5UN6 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 4, 2023

Minera Panamá, firmó un acuerdo con el sindicato mayoritario, UTRAMIPA, para implementar un programa especial de retiro voluntario destinado a aquellos colaboradores que deseen solicitarlo. Este acuerdo mutuo también abarca el pago de las sumas legalmente adeudadas..

La empresa se reserva el derecho de aceptar las solicitudes de los trabajadores de un mutuo acuerdo, ya que algunos de los puestos de trabajo aún serán necesarios para la fase de cuido y conservación (no operacional) de la mina. Por este motivo, el programa voluntario no estará disponible para todos los colaboradores.

Minera Panamá: Futuro de los colaboradores es incierto

La empresa señala que, debido a la falta de información necesaria por parte de las autoridades sobre el próximo paso a seguir, hasta que no exista una hoja de ruta claramente establecida por el Gobierno, no se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar trabajando finalmente en la empresa, desempeñando tareas de cuido y conservación (no operacional). Este factor es clave para evitar desastres medioambientales.

Cobre Panamá reitera su voluntad de entablar un diálogo abierto y constructivo con el Gobierno para abordar estas y otras preocupaciones.