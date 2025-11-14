Ministerio de la Mujer brinda atención a hijos de víctima de presunto femicidio en San Carlos.

El Ministerio de la Mujer informó que, tras el presunto femicidio registrado este jueves 13 de noviembre en el distrito de San Carlos, tres menores de edad, hijos de la víctima, están siendo atendidos y han quedado bajo el cuidado provisional de la madre de la fallecida.

A través del Centro de Atención Integral de La Chorrera, la institución brinda acompañamiento psicológico, social y legal a la familia, con el fin de garantizar la protección y el bienestar de los menores.

Actualmente, se desarrollan acciones para facilitar la atención social necesaria, gestionando documentos, certificaciones y trámites que permitan el acceso de los menores a los servicios y apoyos requeridos para su desarrollo integral.