Ministerio de Seguridad invierte $3 millones en nuevos autos para reforzar vigilancia en Panamá

El Ministerio de Seguridad entregó 98 vehículos a estamentos de seguridad. La meta es eliminar el alquiler de autos para finales de 2026.

Ministerio de Seguridad entrega nueva flota vehicular.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) entregó el jueves 19 de febrero una nueva flota vehicular para fortalecer la capacidad operativa de los estamentos del país. Con una inversión superior a los 3 millones de dólares, se incorporan 98 unidades destinadas a la Policía Nacional, SENAN, SENAFRONT y Migración, buscando optimizar la respuesta ante los recientes hechos de violencia registrados esta semana.

Distribución nacional y nuevas adquisiciones

Las nuevas unidades serán desplegadas de forma inmediata para reforzar la vigilancia en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé. El ministro Frank Ábrego confirmó que también se priorizarán zonas críticas de la capital como Colón, San Miguelito y el sector de Panamá Este. Además, se espera concretar la compra de otras 70 unidades adicionales antes de que finalice el mes de febrero para ampliar la cobertura.

El plan para eliminar el alquiler de patrullas

Un objetivo central de esta administración es la transición del modelo de alquiler hacia la propiedad institucional. Actualmente, los estamentos mantienen cientos de autos bajo arrendamiento, un sistema que el MINSEG planea reemplazar totalmente antes de diciembre. Según detalló el ministro Ábrego, contar con una flota propia permitirá un control más eficiente de los recursos y asegurará que las instituciones tengan autonomía total sobre el equipo utilizado para garantizar la seguridad ciudadana.

