Ministra de Educación Lucy Molinar garantiza pago a docentes

Ministra Lucy Molinar hace un llamado a la paciencia

La ministra de Educación, @lucymolinarj, informa que ya están "en capacidad de pagarle a todos los docentes que están trabajando y no han cobrado desde el primer día".

Denuncia que "hubo dinero para contratar y aumentar salarios de manera descomunal de enero a mayo, pero no se…

Denuncia que “hubo dinero para contratar y aumentar salarios de manera descomunal de enero a mayo, pero no se… pic.twitter.com/prAjs5xeuY — Telemetro Reporta (@TReporta) July 29, 2024

Molinar también dirigió un mensaje a los centros educativos que han amenazado con cerrar calles y detener las clases en protesta por la falta de pagos. La ministra hizo un llamado a la paciencia y aseguró que todas las necesidades serán atendidas, pero subrayó que la presión no conducirá a decisiones apresuradas.

"Las necesidades de todos serán atendidas, pero no vamos a tomar decisiones bajo presión", enfatizó Molinar. "No vamos a salir corriendo a contratar a quien sea ni a elegir a quien sea. Eso es lo que ha dejado a MEDUCA en esta situación. No vamos a jugar con adendas ni con beneficios para quienes no cumplen; se elegirá a los mejores para poder exigir el mejor trabajo", puntualizó.

Este llamado a la paciencia y la promesa de pago buscan estabilizar la situación en el sector educativo y asegurar que se tomen decisiones fundamentadas y justas en la contratación y gestión de recursos.