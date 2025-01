Ministro del MEF, Felipe Chapman, advierte riesgo en el pago de jubilaciones de febrero

Declaraciones del ministro Felipe Chapman

El ministro del MEF, Felipe Chapman, señaló que los ajustes propuestos, aunque difíciles, son necesarios y responsables: "La propuesta que no es agradable se hace con toda responsabilidad, como todo buen padre de familia que debe tomar decisiones difíciles. Ningún panameño se va a quedar sin cobrar sus pensiones".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1874823417033019419&partner=&hide_thread=false El ministro de Economía y Finanzas, @FelipeChapman, reiteró que el proyecto de reformas a la CSS “es una propuesta que permite garantizar que se paguen todas las pensiones actuales y futuras”.



“Estoy seguro que la Asamblea Nacional va a ser muy responsable, pensando no solamente… pic.twitter.com/dTP73fW6tY — Telemetro Reporta (@TReporta) January 2, 2025

El ministro admitió que los recursos actuales solo alcanzan hasta febrero de 2025 para cubrir las pensiones en su totalidad, lo que hace imprescindible la aprobación de una ley que permita garantizar estos pagos en el futuro. Además, Chapman aseguró:

"Estas reformas permitirán atender a los ciudadanos como debe ser, mejorar el servicio y las pensiones, garantizando que los jóvenes puedan recibir mejores pensiones en el futuro". "Estas reformas permitirán atender a los ciudadanos como debe ser, mejorar el servicio y las pensiones, garantizando que los jóvenes puedan recibir mejores pensiones en el futuro".

Posición de la presidenta de la Asamblea Nacional

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, afirmó que el proyecto de reformas a la CSS y la modificación al Reglamento Interno del Órgano Legislativo serán prioritarios en este nuevo periodo legislativo.

"La discusión de estas reformas será central para garantizar la estabilidad del sistema de salud y pensiones, así como para fortalecer la labor del Órgano Legislativo", indicó Castañeda.

Propuesta de reforma a la CSS

"Al no haber un incremento -en la edad de jubilación- implica buscar 400 millones de dólares extras a los 900 millones que aportará el Gobierno, y lo cierto es que si no se ponen los fondos se cae todo esto, y de no establecer medidas caducarán los fondos de la CSS", Dino Mon, director de la CSS, Dino Mon. "Al no haber un incremento -en la edad de jubilación- implica buscar 400 millones de dólares extras a los 900 millones que aportará el Gobierno, y lo cierto es que si no se ponen los fondos se cae todo esto, y de no establecer medidas caducarán los fondos de la CSS", Dino Mon, director de la CSS, Dino Mon.

El proyecto de reforma incluye:

Reestructuración de la edad de jubilación , incrementándola en tres años (65 años para hombres y 60 para mujeres), ajustándose de forma variable según el contribuyente.

, incrementándola en tres años (65 años para hombres y 60 para mujeres), ajustándose de forma variable según el contribuyente. Incremento del aporte empresarial en un 3% , sin afectar el porcentaje de contribución de los trabajadores.

, sin afectar el porcentaje de contribución de los trabajadores. Medidas para garantizar el pago de pensiones a corto y largo plazo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1874827267131470310&partner=&hide_thread=false "Al no haber un incremento -en la edad de jubilación- implica buscar 400 millones de dólares extras a los 900 millones que aportará el Gobierno, y lo cierto es que si no se ponen los fondos se cae todo esto, y de no establecer medidas caducarán los fondos de la CSS", Dino Mon,… pic.twitter.com/2yRDwVrOKR — Telemetro Reporta (@TReporta) January 2, 2025

Impacto en la ciudadanía

Estas reformas buscan no solo la sostenibilidad financiera de la CSS, sino también la mejora de los servicios de salud y la estabilidad del sistema de pensiones, temas que afectan directamente a miles de panameños. Sin embargo, las medidas, especialmente el aumento en la edad de jubilación, podrían generar debate entre los distintos sectores de la sociedad.

El Gobierno y la Asamblea Nacional enfrentan ahora el reto de conciliar las expectativas ciudadanas con la necesidad de tomar decisiones responsables que aseguren el bienestar de las futuras generaciones.