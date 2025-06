MINSA alerta sobre cobros ilegales: multas sanitarias no se pagan en efectivo ni por Yappy

MINSA alerta sobre cobros ilegales: multas sanitarias

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MINSAPma/status/1936163942734168374&partner=&hide_thread=false Informamos que no realizamos cobros de multas sanitarias en efectivo ni por Yappy.

Personas ajenas al Minsa se hacen pasar por funcionarios de DINACAVV para realizar cobros ilegales.

Solicitamos reportar estos casos en su sede de salud más cercana.#MinsaPanamá pic.twitter.com/EQq2Mp0pQq — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) June 20, 2025

Según el comunicado, los supuestos cobros están siendo realizados por individuos que se identifican falsamente como personal de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DINACAVV).

“Exhortamos a la población a no entregar dinero en efectivo ni realizar transferencias electrónicas a personas no autorizadas”, señaló la entidad en su aviso oficial. “Exhortamos a la población a no entregar dinero en efectivo ni realizar transferencias electrónicas a personas no autorizadas”, señaló la entidad en su aviso oficial.

¿Qué hacer si detecta un intento de fraude?

El MINSA solicita a quienes hayan sido víctimas o testigos de estas prácticas fraudulentas que acudan a su centro de salud más cercano y presenten la denuncia correspondiente.

La institución recordó que todos los cobros oficiales se realizan mediante canales autorizados y nunca a través de intermediarios particulares.