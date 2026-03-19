MINSA: Centro de Contacto atiende a 160 mil pacientes con innovadora telemedicina

Más de 160 mil pacientes han recibido atención a través del Centro de Contacto del Ministerio de Salud ( MINSA ), plataforma que ahora potencia la telemedicina para evitar traslados innecesarios.

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WhatsApp Image 2026-03-19 at 3.36.54 PM Maletines de telemedicina del MINSA. MINSA

Innovación tecnológica en el Minsa

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que la implementación de la telemedicina en el MINSA permite el seguimiento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión mediante videollamadas. Actualmente, el centro cuenta con 13 médicos que atienden hasta 24 pacientes diarios cada uno.

Este avance representa un ahorro significativo en tiempo y dinero para los usuarios, quienes pueden recibir consultas de medicina general, salud mental y clínicas de tabaquismo desde la comodidad de sus hogares bajo la supervisión del MINSA.

WhatsApp Image 2026-03-19 at 3.36.54 PM (1) Médicos del MINSA realizan teleconsultas. MINSA

Alcance regional y acceso vía RAISA

Para fortalecer este programa, el MINSA ha desplegado 25 maletines de telemedicina en provincias como Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y la Comarca Ngäbe Buglé.

Romualdo Navarro, de la Dirección de Provisión de Servicios, explicó que los pacientes pueden gestionar sus citas de forma inmediata utilizando la plataforma RAISA.

Con esta estrategia, el MINSA busca garantizar que las comunidades en áreas apartadas reciban atención médica oportuna y especializada sin barreras geográficas.