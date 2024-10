MINSA mantendrá atención en algunos centros de salud en San Miguelito en fiestas patrias

La Región del MINSA San Miguelito ha declarado una alerta verde a partir de las 1:00 p.m. del 1 de noviembre hasta las 6:00 a.m. del 6 de noviembre, en el marco de las celebraciones patrias. La directora regional de Salud, Yaviletsy Centella Polanco, confirmó que se han preparado medidas de control y atención sanitaria para atender cualquier eventualidad que surja durante los desfiles y actos patrios en el distrito.

Centella señaló que se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica y la supervisión en los lugares de expendio de alimentos. Para ello, un equipo de más de 100 funcionarios de salud, entre los que se encuentran personal de control de vectores, protección de alimentos, calidad de agua, saneamiento ambiental, médicos, enfermeras y técnicos de enfermería, estarán laborando para garantizar una atención rápida y de calidad a los asistentes.

Horarios de atención en centros de salud por el MINSA

image.png Directora regional de Salud, Yaviletsy Centella Polanco MINSA

El sistema de ambulancias estará disponible de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., con su base en el Centro de Salud de Torrijos Carter. Además, los centros de salud de Torrijos Carter y Amelia Denis de Icaza estarán abiertos de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., mientras que los centros de Nuevo Veranillo y Cerro Batea ofrecerán atención médica el sábado 2 de noviembre en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Las autoridades también están en coordinación con la Policía Nacional, SINAPROC, Cruz Roja, Bomberos y el sistema 311 para brindar seguridad y atención a la comunidad. La directora de salud enfatizó que se realizarán controles estrictos de calidad en los alimentos y el agua, así como en el cumplimiento de la normativa de control de tabaco, que prohíbe fumar en áreas abiertas y cerradas.

Recomendaciones a la población: Las autoridades sanitarias instan a la ciudadanía a tomar precauciones al consumir alimentos vendidos en las rutas de los desfiles patrios para evitar riesgos de salud.