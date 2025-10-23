La exmandataria Mireya Moscoso , primera mujer en ocupar la Presidencia de Panamá (1999-2004), expresó su deseo de que nuevamente una mujer pueda gobernar el país, aunque reconoció que aún persisten obstáculos culturales.

"Ojalá pudiera ser, el problema es que Panamá todavía es muy machista, entonces la mujer no se atreve a competir", afirmó Moscoso, señalando la necesidad de mayor participación femenina en la política nacional.

Mireya Moscoso critica machismo y situación del Partido Panameñista

Asimismo, la exjefa de Estado se refirió a la situación actual del Partido Panameñista, calificándolo de “desastre”. Moscoso señaló que “lo han maltratado, ya el doctor Arnulfo Arias no existe en ese partido, lo cogieron para negocios”, cuestionando la gestión interna y la orientación del partido histórico en Panamá.

Las declaraciones de Moscoso reflejan tanto su preocupación por la baja representación femenina en cargos de poder como por la situación interna de su partido, que ha sido un actor clave en la política panameña durante décadas.