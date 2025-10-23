Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2025 - 11:32

Mireya Moscoso critica machismo y situación del Partido Panameñista

La exmandataria Mireya Moscoso lamenta que exista el machismo que limita la participación política femenina y critica la gestión actual del Partido Panameñista.

Mireya Moscoso critica machismo

Mireya Moscoso critica machismo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La exmandataria Mireya Moscoso, primera mujer en ocupar la Presidencia de Panamá (1999-2004), expresó su deseo de que nuevamente una mujer pueda gobernar el país, aunque reconoció que aún persisten obstáculos culturales.

"Ojalá pudiera ser, el problema es que Panamá todavía es muy machista, entonces la mujer no se atreve a competir", afirmó Moscoso, señalando la necesidad de mayor participación femenina en la política nacional.

Mireya Moscoso critica machismo y situación del Partido Panameñista

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981389862239416669&partner=&hide_thread=false

Asimismo, la exjefa de Estado se refirió a la situación actual del Partido Panameñista, calificándolo de “desastre”. Moscoso señaló que “lo han maltratado, ya el doctor Arnulfo Arias no existe en ese partido, lo cogieron para negocios”, cuestionando la gestión interna y la orientación del partido histórico en Panamá.

Las declaraciones de Moscoso reflejan tanto su preocupación por la baja representación femenina en cargos de poder como por la situación interna de su partido, que ha sido un actor clave en la política panameña durante décadas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Asamblea Nacional analiza descuentos en medicamentos y transporte para jubilados y pensionados

Guardaparques atienden reporte de un delfín varado en la Bahía de Chame

Aduanas retiene camión con alimentos para animales ingresados presuntamente de manera irregular

Recomendadas

Más Noticias