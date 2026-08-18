Panamá Nacionales -  18 de agosto de 2026 - 15:32

MITRADEL capacita a 28 oficiales para reforzar inspecciones de seguridad en obras

El proceso formativo del MITRADEL responde a la necesidad de contar con personal especializado en obras de construcción.

MITRADEL capacita a oficiales para reforzar inspecciones.

MITRADEL capacita a oficiales para reforzar inspecciones.

Mitradel
Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 28 oficiales de seguridad de primer ingreso se preparan para fortalecer las labores de inspección en proyectos de construcción, mediante un proceso de capacitación orientado a ampliar sus competencias técnicas y conocimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), bajo la dirección de la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, en alineación con las políticas del presidente José Raúl Mulino.

El proceso formativo responde a la necesidad de contar con personal especializado y debidamente preparado para verificar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad en obras de construcción cuyo valor sea superior a un millón de balboas, lo que contribuye a la prevención de accidentes laborales. De esta manera, el MITRADEL fortalece su capacidad de supervisión y vigilancia en un sector de alta demanda.

Los participantes complementan su instrucción con una fase práctica en proyectos de construcción, donde aplican los conocimientos teóricos adquiridos. Esta experiencia en campo les permite familiarizarse con el entorno real de las obras, desarrollar la capacidad de observación y reconocer situaciones de riesgo para la seguridad y salud ocupacional.

Las jornadas abarcan las siguientes materias clave:

  • Normativa vigente: Estudio y actualización de las disposiciones legales sobre seguridad y salud en la industria de la construcción.

  • Responsabilidades del oficial: Delimitación de las funciones y deberes ético-operativos del inspector durante su labor.

  • Procedimientos e instrumentos de inspección: Uso y llenado adecuado de los formatos oficiales conforme a los protocolos establecidos.

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