MITRADEL | Día libre en Panamá: Conoce cuánto deben pagar si laboras el viernes 28 de noviembre

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) recordó a las empresas y trabajadores del sector privado que quienes laboren este viernes 28 de noviembre, Día de la Independencia de Panamá de España , deben recibir un recargo del 150% sobre su salario ordinario, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Código de Trabajo.

Esta fecha, junto a las del 3, 5 y 10 de noviembre, forma parte del ciclo de fiestas patrias consideradas días de fiesta o duelo nacional y de descanso obligatorio en el país. Por ello, cualquier empleado que preste servicios durante estas jornadas debe ser remunerado con el incremento correspondiente.

Pago del 28 de noviembre en Panamá: ¿Tendrán derecho a un día libre?

Además, la normativa dispone que todo trabajador que labore en un día feriado tiene derecho a un día de descanso compensatorio dentro de la misma semana, beneficio que debe ser coordinado con su empleador.

El Mitradel reiteró que mantiene un rol de mediación y supervisión durante las festividades, y recordó su compromiso de velar por la correcta aplicación de las normas laborales y la debida remuneración a los trabajadores que atienden servicios durante estas fechas de alta demanda comercial y turística.