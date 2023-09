MIVIOT, Interés preferencial: Cómo aplicar y cuáles son los requisitos?

Requisitos, necesarios para aplicar:

Presidente @NitoCortizo sancionó la ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 3 de 1985, que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios.



La norma impulsada por el Órgano Ejecutivo, tendrá vigencia hasta diciembre de 2025. pic.twitter.com/g4hx4WsPsK — Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (@MIVIOTPma) September 25, 2023

Grupo familiar que aplica:

Cónyuge o concubino/a Hijos de edad postulante o de su cónyuge o concubino/a.

Los hijos del postulante o su cónyuge o concubino/a, incapacitados que habiten con ellos.

Las personas sobre las cuales el postulante, cónyuge o concubino/a mantengan la tutela legal y habiten con ellos.

Requisitos:

Declaración jurada de ingreso familiar.

Demostrar la aprobación del préstamo hipotecario para la compra de la vivienda de la cual se solicita el aporte. Ingreso familiar en conjunto que no supere los 2 Mil balboas.

No ser propietario de una vivienda.

De acuerdo con la Ley, se contempla el tramo preferencial de 4% en los préstamos para viviendas a nivel nacional, por 10 años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de 45 mil balboas y no exceda de 80 mil balboas; igualmente 4%, por ocho años no renovables, para préstamos para viviendas a nivel nacional, cuyo financiamiento sea mayor de 80 mil balboas y no exceda de 120 mil balboas.

También abarca el tramo preferencial de 2% en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical a nivel nacional, por cinco años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de 120 mil balboas y no exceda de 150 mil balboas; y finalmente 1.5% en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical, por cinco años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de 150 mil balboas y no exceda de 180 mil balboas, únicamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.