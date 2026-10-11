Mulino visita a pacientes del Hospital Cecilio Castillero y anuncia carpas refrigeradas

El presidente de la República, José Raúl Mulino , visitó a pacientes del Hospital General Cecilio A. Castillero, ubicado en Chitré, provincia de Herrera, donde la atención médica continúa las 24 horas en carpas instaladas en los estacionamientos, tras las afectaciones ocasionadas por el sismo del pasado viernes.

Durante el recorrido, el mandatario conversó con pacientes y familiares, a quienes transmitió un mensaje de tranquilidad y aseguró que se dispondrá de los recursos necesarios para garantizar la atención de salud.

Mulino también anunció la instalación de nuevas carpas refrigeradas para los servicios de medicina interna y atención de adultos mayores, con el objetivo de mejorar las condiciones de los pacientes ante el calor y la humedad.

“Estamos aquí resolviendo el tema de las carpas, refrigeradas como aire acondicionado para que no tengan pasando tantas inclemencias de calor y esta humedad… Pero bueno, poco a poco, vamos resolviendo”, expresó el presidente. “Estamos aquí resolviendo el tema de las carpas, refrigeradas como aire acondicionado para que no tengan pasando tantas inclemencias de calor y esta humedad… Pero bueno, poco a poco, vamos resolviendo”, expresó el presidente.

Hospital Cecilio Castillero mantiene atención las 24 horas

Las instalaciones del Hospital General Cecilio A. Castillero resultaron afectadas por el movimiento sísmico, por lo que parte de la atención se mantiene en espacios temporales habilitados en los estacionamientos.

Las autoridades buscan garantizar la continuidad de los servicios médicos mientras se atiende la situación de la infraestructura y se determinan las medidas necesarias para mantener la seguridad de pacientes y personal sanitario.

Mulino pide tranquilidad tras el sismo

El presidente también se refirió a las visitas realizadas a distintos puntos afectados por el movimiento telúrico y destacó que no se reportaran víctimas mortales. Además, señaló que los daños materiales podrán recuperarse y pidió tranquilidad a la población.

En la visita al hospital, Mulino estuvo acompañado por los ministros Juan Carlos Orillac, de la Presidencia; Frank Ábrego, de Seguridad; Ventura Vega, de Educación; y José Ramón Icaza, secretario de Metas. También participaron la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, y autoridades locales.