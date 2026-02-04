Multan a conductor por ocultar el número de matrícula

Un conductor fue sancionado por unidades de la Policía Nacional tras detectarse que su vehículo mantenía un dispositivo en la placa que impedía la correcta visualización del número de matrícula.

De acuerdo con el informe policial, la irregularidad constituye una infracción al Reglamento de Tránsito, específicamente la falta número 10, relacionada con la circulación de vehículos con placa no visible.

Contenido relacionado: Ministro de Salud informa avances en la certificación del agua en Azuero

Multas aplicadas al conductor

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2019091656486576145?s=20&partner=&hide_thread=false El conductor de un vehículo que tenía un dispositivo en su placa para ocultar el número de matrícula, fue sancionado por la @policiadepanama.



Se le aplicó una multa de B/.20.00 por infringir la falta 10 del Reglamento de Tránsito por placa no visible y otra de B/.25.00 por no… pic.twitter.com/l98CTaWrfI — Telemetro Reporta (@TReporta) February 4, 2026

Las autoridades informaron que al conductor se le impuso una multa de B/.20.00 por mantener la placa oculta, además de una sanción adicional de B/.25.00 por no portar el Registro Único de Propiedad Vehicular.

Llamado a cumplir normas de tránsito

La Policía Nacional reiteró el llamado a los conductores a cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Tránsito, recordando que mantener la placa visible es fundamental para la identificación de los vehículos y la seguridad vial.

Las autoridades advirtieron que continuarán realizando operativos para detectar este tipo de irregularidades y sancionar a quienes incumplan las normas establecidas.