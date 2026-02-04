Panamá Nacionales -  4 de febrero de 2026 - 12:06

Multan a conductor por ocultar el número de matrícula

La Policía Nacional sancionó a un conductor por utilizar un dispositivo para ocultar la placa y no portar el Registro Único de Propiedad Vehicular.

Multan a conductor 

Multan a conductor 

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un conductor fue sancionado por unidades de la Policía Nacional tras detectarse que su vehículo mantenía un dispositivo en la placa que impedía la correcta visualización del número de matrícula.

De acuerdo con el informe policial, la irregularidad constituye una infracción al Reglamento de Tránsito, específicamente la falta número 10, relacionada con la circulación de vehículos con placa no visible.

Contenido relacionado: Ministro de Salud informa avances en la certificación del agua en Azuero

Multas aplicadas al conductor

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2019091656486576145?s=20&partner=&hide_thread=false

Las autoridades informaron que al conductor se le impuso una multa de B/.20.00 por mantener la placa oculta, además de una sanción adicional de B/.25.00 por no portar el Registro Único de Propiedad Vehicular.

Llamado a cumplir normas de tránsito

La Policía Nacional reiteró el llamado a los conductores a cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Tránsito, recordando que mantener la placa visible es fundamental para la identificación de los vehículos y la seguridad vial.

Las autoridades advirtieron que continuarán realizando operativos para detectar este tipo de irregularidades y sancionar a quienes incumplan las normas establecidas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Conductor fallece tras recibir varios impactos de bala en Tocumen

Aduanas decomisa sandalias falsificadas valoradas en miles de dólares en Chiriquí

Nuevos precios del combustible en Panamá regirán del 6 al 19 de febrero

Recomendadas

Más Noticias