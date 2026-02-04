Multan a conductor por ocultar el número de matrícula

Un conductor fue sancionado por unidades de la Policía Nacional tras detectarse que su vehículo mantenía un dispositivo en la placa que impedía la correcta visualización del número de matrícula.
Multas aplicadas al conductor
Las autoridades informaron que al conductor se le impuso una multa de B/.20.00 por mantener la placa oculta, además de una sanción adicional de B/.25.00 por no portar el Registro Único de Propiedad Vehicular.
Llamado a cumplir normas de tránsito
La Policía Nacional reiteró el llamado a los conductores a cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Tránsito, recordando que mantener la placa visible es fundamental para la identificación de los vehículos y la seguridad vial.
Las autoridades advirtieron que continuarán realizando operativos para detectar este tipo de irregularidades y sancionar a quienes incumplan las normas establecidas.