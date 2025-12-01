Panamá Nacionales -  1 de diciembre de 2025 - 11:04

Naviferias 2025: 5 datos clave para comprar tu caja navideña del IMA

En las Naviferias 2025 se vendrá un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas y cinco libras de arroz.

Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) indicó los datos más importantes que deben conocer todos los asistentes a las Naviferias 2025, que se realizarán del martes 2 al viernes 19 de diciembre a nivel nacional, a partir de las 7:00 a.m.

Las cajas navideñas incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias 2025: 5 datos importantes para comprar tu caja navideña

  • Todos los asistentes deben llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.
  • No se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documentos válidos.
  • El costo de la caja navideña es de B/. 15.00 y solo se aceptarán pagos en efectivo.
  • Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.
  • Las autoridades recomiendan adquirir una sola caja por familia, con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de obtenerla.
Naviferias para el martes 2 de diciembre en Panamá

Chiriquí

  • Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba.
  • Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú.
  • Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno.

Los Santos

  • Parque Simón Bolívar, en el distrito de Los Santos.
  • Parque Viviana Pérez, en el distrito de Guararé.
  • Parque Belisario Porras, en Las Tablas.

Herrera

  • Parque Herrera, en Chitré cabecera.
  • Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo.
  • Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré.
