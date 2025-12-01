Naviferias 2025: 5 datos clave para comprar tu caja navideña del IMA

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) indicó los datos más importantes que deben conocer todos los asistentes a las Naviferias 2025, que se realizarán del martes 2 al viernes 19 de diciembre a nivel nacional, a partir de las 7:00 a.m.
Naviferias 2025: 5 datos importantes para comprar tu caja navideña
- Todos los asistentes deben llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.
- No se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documentos válidos.
- El costo de la caja navideña es de B/. 15.00 y solo se aceptarán pagos en efectivo.
- Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.
- Las autoridades recomiendan adquirir una sola caja por familia, con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de obtenerla.
Naviferias para el martes 2 de diciembre en Panamá
Chiriquí
- Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba.
- Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú.
- Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno.
Los Santos
- Parque Simón Bolívar, en el distrito de Los Santos.
- Parque Viviana Pérez, en el distrito de Guararé.
- Parque Belisario Porras, en Las Tablas.
Herrera
- Parque Herrera, en Chitré cabecera.
- Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo.
- Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré.