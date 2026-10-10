Los Santos Nacionales -  10 de octubre de 2026 - 15:26

"No vamos a parar el país": presidente Mulino recorre zonas afectadas por sismo de 7.5

El presidente José Raúl Mulino visitó comunidades afectadas por el sismo en Los Santos y aseguró que la emergencia no paralizará las actividades del país.

Presidente Mulino recorre zonas afectadas por sismo.

Presidente Mulino recorre zonas afectadas por sismo.

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó este sábado 10 de octubre un recorrido por la provincia de Los Santos, donde numerosas familias de los distritos de Tonosí y Pedasí reportan daños parciales o totales en sus viviendas tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá. El mandatario reiteró que la declaratoria de Emergencia Nacional busca agilizar la atención de los damnificados.

Durante su visita a la ciudad de Las Tablas, Mulino explicó que el Gobierno Nacional trabaja para canalizar los recursos autorizados por el Consejo de Gabinete extraordinario y brindar asistencia a las comunidades afectadas.

Mulino asegura que Panamá continuará funcionando pese a la emergencia

El mandatario destacó que la emergencia no implica la paralización de las actividades del país, incluidas las comerciales.

"No vamos a parar el país", afirmó Mulino durante su recorrido por las instalaciones de salud de Las Tablas, donde los pacientes están siendo atendidos en áreas exteriores debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

“Yo quiero que sepan que hoy, el Consejo de Gabinete extraordinario autorizó ya recursos y vamos a empezar a canalizar esos recursos rápidamente (...) El país no se va a parar, eso no se nos ha pasado por la mente, quiero dejarlo muy claro”, señaló el presidente.

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