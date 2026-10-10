"No vamos a parar el país": presidente Mulino recorre zonas afectadas por sismo de 7.5

El presidente de la República, José Raúl Mulino , realizó este sábado 10 de octubre un recorrido por la provincia de Los Santos, donde numerosas familias de los distritos de Tonosí y Pedasí reportan daños parciales o totales en sus viviendas tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá. El mandatario reiteró que la declaratoria de Emergencia Nacional busca agilizar la atención de los damnificados.

Durante su visita a la ciudad de Las Tablas, Mulino explicó que el Gobierno Nacional trabaja para canalizar los recursos autorizados por el Consejo de Gabinete extraordinario y brindar asistencia a las comunidades afectadas.

Mulino asegura que Panamá continuará funcionando pese a la emergencia

El mandatario destacó que la emergencia no implica la paralización de las actividades del país, incluidas las comerciales.

"No vamos a parar el país", afirmó Mulino durante su recorrido por las instalaciones de salud de Las Tablas, donde los pacientes están siendo atendidos en áreas exteriores debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

“Yo quiero que sepan que hoy, el Consejo de Gabinete extraordinario autorizó ya recursos y vamos a empezar a canalizar esos recursos rápidamente (...) El país no se va a parar, eso no se nos ha pasado por la mente, quiero dejarlo muy claro”, señaló el presidente.