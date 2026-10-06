Operación OCEANCROSS: 13 personas y una empresa irán a juicio por blanqueo de capitales

Un juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá dictó auto de apertura a juicio contra 13 personas y una persona jurídica, imputadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en un proceso relacionado con la operación “OCEANCROSS”. Uno de los imputados también deberá enfrentar un cargo por la presunta comisión de delito financiero.
¿Cuándo será el juicio por el caso OCEANCROSS?
El juez de garantías Manuel Lezcano García dictó el Auto de Apertura a Juicio n.° 479 del 5 de octubre de 2026, mediante el cual dispuso que los imputados comparezcan ante un Tribunal de Juicio Oral. El juicio quedó programado para el 7 de agosto de 2028, a las 9:00 a.m., en la Sala n.° 8.
Durante la audiencia de fase intermedia, realizada antes de la emisión del auto, el juez admitió al Ministerio Público:
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19 pruebas testimoniales.
7 pruebas periciales.
29 pruebas documentales.
Una evidencia material.
A dos defensores técnicos también les fueron admitidas dos pruebas testimoniales y seis documentales.
¿Qué se investiga en la operación OCEANCROSS?
El proceso guarda relación con investigaciones iniciadas en 2022, que dieron origen a la denominada operación “OCEANCROSS”.
De acuerdo con la información judicial, las investigaciones están relacionadas con un grupo de personas presuntamente dedicado a la comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales.
Los hechos investigados habrían ocasionado una lesión económica superior a medio millón de dólares en perjuicio de una entidad bancaria.
En la audiencia celebrada en la Sala 1 de Plaza Ágora participó por el Ministerio Público el fiscal Javier Cuadra Herrera. Como querellantes intervinieron los abogados Moisés Bartlett y Eduardo Paredes.
La defensa de los investigados estuvo a cargo de cuatro abogados particulares y dos abogados del Instituto de la Defensa Pública.
La apertura a juicio no constituye una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Tribunal de Juicio Oral valorar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de los acusados durante la etapa correspondiente.