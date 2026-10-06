Operación OCEANCROSS: 13 personas y una empresa irán a juicio por blanqueo de capitales

Un juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá dictó auto de apertura a juicio contra 13 personas y una persona jurídica, imputadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en un proceso relacionado con la operación “OCEANCROSS” . Uno de los imputados también deberá enfrentar un cargo por la presunta comisión de delito financiero.

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¿Cuándo será el juicio por el caso OCEANCROSS?

El juez de garantías Manuel Lezcano García dictó el Auto de Apertura a Juicio n.° 479 del 5 de octubre de 2026, mediante el cual dispuso que los imputados comparezcan ante un Tribunal de Juicio Oral. El juicio quedó programado para el 7 de agosto de 2028, a las 9:00 a.m., en la Sala n.° 8.

Durante la audiencia de fase intermedia, realizada antes de la emisión del auto, el juez admitió al Ministerio Público:

19 pruebas testimoniales .

7 pruebas periciales .

29 pruebas documentales .

Una evidencia material.

A dos defensores técnicos también les fueron admitidas dos pruebas testimoniales y seis documentales.

Concluye audiencia intermedia de la “Operación OCEANCROSS”... Más detalles en la web: https://t.co/1aqu39fnXt pic.twitter.com/ir7AGvRPkL — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) October 6, 2026

¿Qué se investiga en la operación OCEANCROSS?

El proceso guarda relación con investigaciones iniciadas en 2022, que dieron origen a la denominada operación “OCEANCROSS”.

De acuerdo con la información judicial, las investigaciones están relacionadas con un grupo de personas presuntamente dedicado a la comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales.

Los hechos investigados habrían ocasionado una lesión económica superior a medio millón de dólares en perjuicio de una entidad bancaria.

En la audiencia celebrada en la Sala 1 de Plaza Ágora participó por el Ministerio Público el fiscal Javier Cuadra Herrera. Como querellantes intervinieron los abogados Moisés Bartlett y Eduardo Paredes.

La defensa de los investigados estuvo a cargo de cuatro abogados particulares y dos abogados del Instituto de la Defensa Pública.

La apertura a juicio no constituye una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Tribunal de Juicio Oral valorar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de los acusados durante la etapa correspondiente.