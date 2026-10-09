Órgano Judicial prepara registro de agresores condenados por violencia en Panamá

El Órgano Judicial de Panamá trabaja en la elaboración de una propuesta para implementar un Registro Estadístico Judicial de Agresores Condenados, una herramienta digital que permitirá recopilar información sobre personas condenadas por hechos de violencia contemplados en la Ley 82 de 2013.

Como parte del proceso, se realizó una segunda reunión de seguimiento para avanzar en la creación de esta plataforma. La iniciativa es liderada por la magistrada Ariadne Maribel García Angulo, integrante de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género.

¿Cómo funcionará el registro de agresores condenados en Panamá?

La Dirección de Modernización del Órgano Judicial será la encargada de administrar la plataforma, que actualmente se encuentra en una fase de revisión y ajustes para su implementación.

La iniciativa responde a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 82 de 2013, que dispone que la Unidad de Acceso a la Justicia y Género deberá llevar un registro computarizado de agresores, tomando como base las condenas por hechos de violencia previstos en dicha legislación.