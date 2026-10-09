SENAN reporta importante decomiso de presuntas sustancias ilícitas en Colón

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó sobre el decomiso de más de 500 paquetes con presuntas sustancias ilícitas durante una operación desarrollada en la provincia de Colón. El hallazgo forma parte de las acciones de seguridad realizadas por las unidades aeronavales para combatir el tráfico de drogas en Panamá.

Contenido de interés: Escuela Vista Hermosa suspende clases tras informe del MINSA sobre contaminación del agua

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué se sabe del decomiso realizado por el SENAN en Colón?

De acuerdo con la información preliminar, las unidades del SENAN lograron incautar más de 500 paquetes que contenían presuntas sustancias ilícitas.

Más de 500 paquetes con presuntas sustancias ilícitas fueron decomisados por la @aeronavalpanama en una operación desarrollada en la provincia de Colón. pic.twitter.com/klOSXaGD00 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

Hasta el momento, no se ha precisado la cantidad exacta de paquetes decomisados, el tipo de sustancia, el sector específico de la operación ni si hubo personas aprehendidas.

Se espera que las autoridades brinden información adicional sobre los resultados del operativo.